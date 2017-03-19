"Цинично и бесчеловечно": СБУ запретила Самойловой въезд на Украину

22.03.2017 (18:07)

Самойлова имеет I группу инвалидности и передвигается на инвалидном кресле

Юлия Самойлова собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. СБУ запретила Самойловой въезда на Украину. Ограничения будут действовать в течение трех лет; таким образом, девушка не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение-2017".

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

EBU не в курсе

При этом украинские власти до сих пор не направили уведомление о решение по Самойловой в Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса.

"ЕBU не располагает официальным подтверждением о запрете во въезде на Украину Самойловой", — сообщил РИА Новости источник в ЕBU.

Ранее представитель союза заявил, что EBU ожидают, что Киев даст всем делегациям возможность приехать на Украину.

"Циничное и бесчеловечное решение"

Позицию Киева уже прокомментировали в российском МИД. Источник РИА Новости отметил, что в Москве решение СБУ считают "циничным и бесчеловечным".

В свою очередь Общественная палата намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН.

"Приходится с сожалением констатировать, что власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила… Это совершенно вопиющий факт, и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово", — заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Позиция СБУ

О решении запретить Самойловой въезд на Украину сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Также Гитлянская опубликовала скриншот новости о позиции исполнительного директора "Евровидения". Ранее Йон Ола Санд заявил, что Европейский вещательный союз будет уважать любое решение украинских властей относительно Самойловой.

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму.