ТОП-5 самых интересных мест в Карпатах (ФОТО)

22.03.2017 (18:24)

Фантастическая красота украинских Карпат

Украинские Карпаты настолько прекрасны, что их красоту можно смело назвать фантастической. Территория Карпат немалая, поэтому и достопримечательностей много. Но есть места, которые не только стоит посетить из-за фантастической красоты, но и считаются символами этого края.

1. Самые высокие точки Карпат

Говерла и Петрос − самые высокие точки Карпат. Не только живописными пейзажами и туристическими базами известны эти горы. В основном большинство туристов приезжают сюда для того, чтобы подняться на горы, так сказать, проверить самого себя.

На Говерлу можно подниматься и взрослым, и малым, а вот Петрос − вершина для более физически подготовленных. Да и добраться до нее трудновато, но усилия того стоят. Оттуда открывается невероятный вид на горы и расщелины, на равнину и на маленькие хуторки.

2. Горные озера Карпат

Кроме гор, чтобы увидеть наиболее интересные места Карпат, стоит съездить и к горным озерам − Несамовитое и Бребенескул. Первое славится многочисленными легендами из-за своей красной реки, и путь от ближайшей турбазы занимает всего два часа. Если еще и подняться на хребет, то можно дойти до Бребенескулу − озера с кристально чистой водой, где дно видно и при наибольших глубинах.

3. Замок "Белый слон"

Не только завораживающей природой славятся Карпаты, старинные замки и крепости не уступают своей красотой. "Белый слон" − замок из разряда "самые" по загадочности, расположенный на высокой горе Поп Иван в Черногорском хребте. Загадочный он тем, что сначала использовался как обсерватория.

Туристы любят это место из-за невероятной красоты и за необычного сочетания архитектурного ансамбля с карпатской природой.

4. Волшебный Синевир

Синевир – еще одно озеро достойное нашего внимания. Это самый романтичный уголок Карпат с пейзажами, которые захватывают с первого взгляда. Расположено озеро возле села Синевирская Поляна, в середине трех лесных массивов, и считается национальным заповедником Украины.

Поэтому, когда отдыхаешь на берегу озера, создается впечатление, будто это сцена из какой-нибудь сказки или легенды. Но есть одно но − купаться запрещено, в воде разводят форель и раков.

5. Горный массив Горганы

Горганы являются настоящим раем для любителей уединенного отдыха. Ведь именно здесь можно научиться ценить простые вещи: солнечный свет, чистый воздух, пение птиц.

Горганы любят за малочисленные туристические потоки и необычные звуки, которые раздаются отовсюду. Кто-то говорит, что это грохот древних гор. Очень удобные Горганы для кемпинга. Ведь у подножья гор расположены равнины, где отдохнуть с палаткой истинное удовольствие.

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