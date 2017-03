Видео и подробности теракта в Лондоне: "Обстановка здесь сюрреалистическая" (ВИДЕО)

22.03.2017 (18:33)

Появилось видео с места теракта в Лондоне, а также новые подробности

Сегодня, 22 марта, в Лондоне у здания парламента неизвестные открыли стрельбу, два человека убиты. Как минимум 12 человек ранены. Полиция квалифицировала случившееся, как теракт.Двое были расстреляны за пределами британского Парламента, остальные пострадали на мосту через Темзу. Фотограф Reuters сказал, что порядка десяти человек также получили ранения на Вестминстерском мосту возле британского парламента.Все, что известно о нападении к этому часу.18:13 - В результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза ​​Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.Отмечается, что в результате инцидента работа палаты общин британского парламента была приостановлена, а доступ в здание закрыт. Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила несколько человек. Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. 18:00 - Полиция Лондона назвала инцидент, произошедший 22 марта 2017 у здания парламента Великобритании - терактом. "Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное", — заявили в полиции.17:55 - Sky News со ссылкой на очевидцев пишут, что нападавшим был мужчина азиатской внешности, на вид ему около 40 лет. В руках он держал нож длиной около 7-8 дюймов (то есть 17-20 сантиметров).17:45 - Парламентский корреспондент Daily Mail Квентин Леттс рассказал о моменте нападения. По его словам, на территорию парламента пытался проникнуть мужчина в черной одежде. Он напал на полицейского, размахивая непонятным предметом. "Я видел, как крепко сбитый мужчина в черной одежде прошел через ворота во двор прямо под Бин-Беном. У него в руке был какой-то предмет, он выглядел как какая-то палка. Ему противостояли пара полицейских в желтых жилетах. Потом один из полицейских в желтых жилетах упал, а мы увидели, как мужчина в черной одежде стал махать рукой — так, как будто он пытался ударить его ножом. Когда нападающий побежал ко входу, двое по-обычному одетых мужчин с пистолетами окрикнули его, как будто сделав ему предупреждение. Он не обратил на это внимания, и тогда они выстрелили два или три раза, и он упал".17:30 - Британцы сообщают в Twitter, что остановилось легендарное колесо обозрения "Лондонский глаз", высота которого 135 метров.17:25 - В полиции Лондона говорят, что им известно о об инциденте в здании парламента. По всей видимости, неизвестный пытался пронести в здание холодное оружие. Мужчину заметили с предметом, похожим на нож, входящим через ворота в передний двор парламентского комплекса. The Guardian передает, что к расследованию привлечен антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Служба безопасности немедленно остановила заседание в палате общин, а сотрудники милиции оцепили территорию вокруг парламента.Сразу после инцидента, около толпа прохожих видела несколько бегущих человек в направлении Вестминстерского моста и на углу парламентской площади. Сообщается, что двое людей были расстреляны за пределами Вестминстера.Через несколько минут после инцидента, очевидцы видели вертолеты экстренных служб, которые приземлились на площади парламента, были слышны сирены.Медики санитарной авиации помогают жертвам. Двое человек обнаружили лежащими на земле во дворе.Police Respond to 'Firearms Incident' at Westminster Bridge