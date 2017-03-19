Как собака пыталась подружиться с ужгородскими лебедями (ФОТО)

|Королевские птицы облюбовали озеро в Ужгороде
Как уже сообщал на днях UA-Reporter, на озере Кирпичка В Ужгороде поселились два лебедя.
Жители микрорайона, который является достаточно густозаселеним, активно начали подкармливать долгожданных гостей хлебом. Хоть такая еда не слишком полезна для птиц, более того, может вызвать у них расстройства пищеварения, но лебеди охотно ее принимают из рук людей.
Но благосклонны к пернатым не только ужгородцы, но и их домашние любимцы. В частности, боксер, который гулял неподалеку, решил завести знакомство с лебедями.
Правда, такая дружба совсем не понравилась самим птицам. Увидев собаку, самец решил сразу решил ее отогнать. Он нахмурился и начал приближаться к четвероногому противнику, который заплыл на его территорию, видно, защищая самку, ведь у птиц как раз начинается брачный период.
Интересно, что на берегу птицы почти не реагируют на животных.
И как бы там не было, а товарищеских посиделок у боксера с лебедями так и не получилось.
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В Ужгороде на озере "Кирпичка" появился первый лебедь (ФОТО)
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