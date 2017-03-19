Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 23 марта

23.03.2017 (06:27)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем 16-21 °, в горах местами 9-12 ° тепла.

В Ужгороде солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром пойдет дождь, но еще в первой половине дня он закончится. Больше осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 ° тепла, днем 18-20 ° тепла.

Восход 06:24 Закат 18:50

Температура за последние 130 лет 23 марта:

МАКС: 24.0° (1974)

МИН: -7.4° (2003)

Народный прогноз погоды: 23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата).

В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.