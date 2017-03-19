Взрывы на артскладе. Жители Балаклеи спешно покидают город (ВИДЕО)

23.03.2017 (08:38)

Взрывы на артскладе в Балаклее

Рейтинг: 0

В Балаклее Харьковской области взорвались артиллерийские склады. Местные жители покидают район военной части, где располагались склады боеприпасов."Взяли с собой бутылку воды и документы и быстро из дома", - сообщают жители города.Мобильная связь перегружена или отсутствует, стационарная - в некоторых местах отсутствует."На автозаправках под Балаклеей - большие очереди, люди спешно покидают дома", - сообщили нам местные жители.В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.Ранее сообщалось, что на 65-м арсенале в Балаклее как минимум треть снарядов — с истекшим сроком годности, хранить их негде, и, случись пожар, последствия могут быть намного серьезнее, чем от взрывов в Лозовой и Новобогдановке.Из Балаклеи идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно.Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, пережидают ЧП в бомбоубежищах.В Балаклею из прилегающих районов стягиваются силы спасателей и техника.Из возможной зоны поражения проводится эвакуация населения (около 15 тыс. человек). Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме, отмечают в МЧС.Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что пожар произошел из-за диверсии.- В результате диверсии сегодня ночью в 2 часа 56 минут на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов, - написал Матиос у себя в "Фейсбуке".