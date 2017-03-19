Ужас на Закарпатье: В Хусте появился Джек Потрошитель (ФОТО 18+)

23.03.2017 (09:03)

От увиденного сжимается сердце!

Кто в городе над Тисой разчленяет собак? От увиденного сжимается сердце! Жутко и страшно от мысли о том, что такое зрелище могут увидеть дети!

Кто-то выбросил убитое животное, завернутое в целлофановый пакет, на улице Ломоносова, возле дороги, что ведет на поле и до Тисы.

На обочине валятся не просто труп домашнего любимца, а его расчлененные останки. От собаки остались только лапы и хребет с кожей, видны сломанные кости и кровь.

Мало того, что мертвое животное, было по-зверьки лишено жизни, его как положено, даже не закопали.

Поскольку бедное существо растерзали... очевидно, она не умерла своей смертью...

Конечно... того, кто это сделал, найти непросто, но если бы хоть одного убийцу четвероногих привлекли к ответственности должным образом, другие боялись бы «грешить» побідним образом.

А за жестокое обращение с животными, согласно с украинским законодательством, предусмотрен штраф размером до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.

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