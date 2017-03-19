На Закарпатье из-за двойного гражданства уволися заммэра Чопа

23.03.2017 (10:14)

Оскар Балог подал в отставку из-за двойного гражданства

Во время пересечения украино-венгерской границы в чиновника обнаружили, что он имеет двойное гражданство.

В связи с требованиями действующего законодательства, он обязан немедленно подать в отставку или его ждет административная ответственность. Это ему разъяснили и в местном отделении СБУ.

Заместитель мэра выбрал первый вариант и написал заявление об увольнении с должности. Факт подтвердил городской голова Чопа Валерий Самардак.

Напомним, что губернатор края Геннадий Москаль предложил наказывать за двойное гражданство только чиновников, которые занимают властные посты, от президента до депутатов сельских советов.