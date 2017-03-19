Снова рука Кремля : Путинские диверсанты взорвали артсклад

23.03.2017 (10:22)

ДРГ Путина взорвала военные склады в Балаклее

Уже несколько часов в Балаклее горит военный склад. Пожар начался из-за действий диверсионный группы, которая ночью пробралась на территорию арсенала. Сейчас детонируют боеприпасы и горит треть площади базы. Пока что не удалось остановить распространение огня.

Пожар на военном складе в г. Балаклея начался около 03:00. Хранящиеся там боеприпасы начали быстро детонировать. Спасатели говорят, что все взрывы происходят на технической территории арсенала, но наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

В Балаклее находится крупнейший в стране склад боеприпасов — 65-й арсенал. Его паспортная емкость - 150 тыс. тонн, однако СМИ неоднократно писали, что 65-й арсенал переполнен. В Минобороны говорят, что информация о количестве хранящихся там боеприпасов засекречена. Министр Степан Полторак отметил, что значительная часть вооружения была вывезена оттуда в рамках АТО.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты, почти 400 спасателей, 25 автомобилей скорой помощи, свыше 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек. Кроме того, рядом на железнодорожной станции в с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также на место вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Игорем Павловским, офицерами Минобороны и Генштаба.

Сейчас проводится эвакуация из самого города и двух близлежащих населенных пунктов. Уже удалось вывести около 20 тыс. человек. Движение пассажирского транспорта через железнодорожную станцию "Балаклея" приостановлено. Также полиция начала перекрывать дороги, расставляют блокпосты. Патрульная полиция привлечена для охраны от мародерства.

В городе начали работать пешие патрули. А школы и детские сады временно закрыты.

"Украэрорух" временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара, также Госпогранслужба усилила охрану восточного участка границы.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

В Минобороны говорят, что причиной пожара на складе стала диверсия. По словам министра обороны Степана Полторака, подрыв был совершен в месте, где хранятся снаряды для танков. Он отметил, что для диверсии специально выбирали время 02:45. Министр говорит, что как раз в это время происходит смена стражи. Полторак пояснил, что периметр охраны базы очень большой, это не один километр, и очень трудно всю эту территорию контролировать.

"Подобный случай в Балаклее на этих складах был еще в декабре 2015 года. Тогда мы четкими действиями (это было ночью, увидели своевременно, потому что сначала был пожар) сработали и предупредили такие последствия. К сожалению, сегодня произошли взрывы, и они продолжаются в настоящее время. Кроме того, я хотел бы донести до вас предыдущую информацию, что значительного ущерба обороноспособности страны эти взрывы не нанесли", - сказал министра.

Сейчас пожар распространился на треть площади базы. Пока что его не удалось локализовать. В Минобороны не дают прогнозов относительно ликвидации ЧП, поскольку все зависит от направление ветра, разрыва осколков и поражения хранилищ.

"Там у нас есть много железобетонных хранилищ. Я надеюсь, что они выдержат нагрузку и проблем не будет. Больше всего страдают хранилища на открытых площадках", - пояснил Полторак.

В полиции говорят, что в городе паники нет. Также не поступала информация и о пострадавших.

-

Взрывы на артскладе. Жители Балаклеи спешно покидают город (ВИДЕО)



