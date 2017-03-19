В Киеве мать бросила на улице в коляске 2 малышей (ФОТО)

23.03.2017 (10:38)

В Киеве мать бросила на улице двух детей

В Киеве нашли 20-летнюю горе-мать, которая вчера ночью среди улицы оставила двоих детей.

“Работники ювенальной превенции Шевченковского УП в Киеве нашли горе-маму детей с вчерашней публикации. Знакомьтесь, Ирина Владимировна, 1996 г.р., уроженка с. Щекичин, Корецкого района Ровенской области”, - написали в группе “Киев Оперативный” на странице в Facebook.

Напомним, вчера ночью в Шевченковском районе прохожие нашли коляску с детьми, предположительно 6 месяцев и 2 годика. Дети были без каких-либо документов.

Беспризорную коляску, которая стояла во дворе жилого дома, ночью заметили местные жители. В коляске находились две девочки. На место происшествия вызвали полицию.

Врачи, которые обследовали детей, сообщили, что состояние здоровья девочек удовлетворительное, явных патологий у них не обнаружили.

Сейчас по данному факту проводится следствие.

-

В Закарпатье женщина ушла из дома и оставила четырех детей (ФОТО)



