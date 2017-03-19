Заместитель Петренко за год увеличил доход в три раза - до 2,4 млн

23.03.2017 (11:12)

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов задекларировал 2 412 899 гривен доходов за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Зарплата Чернышова составила 2 236 645 гривен, проценты - 83 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг либо корпоративных прав - 151 350 гривен, другие доходи - 24 821 гривен, а его жена за прошлый год задекларировала 392 427 гривен доходов.

Также у него на счетах в Укргазбанке размещено 81 130 гривен, а в Государственном экспортно-импортном банке размещено совместных с женой 56 420 долларов, 43 292 евро, 32 813 фунтов стерлингов, 27 354 гривен, у жены - 66 463 долларов, а у дочери в Barclays Bank PLC - 73 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, он задекларировал совместных с женой 350 тыс. долларов, 100 тыс. евро и 40 тыс. фунтов стерлингов, жена -100 тыс. долларов наличных средств.

Чернышов указал в декларации ряд объектов дорогостоящего движимого имущества.

В частности задекларированы 8 часов: (Jaque Droz (400 тыс. гривен), Omega Seamaster (25 тыс. гривен), 2 Jaeger Lecoultre (30 и 60 тыс. гривен), Breguet (300 тыс. гривен), Girard Perregaux (80 тыс. гривен) и Rolex (80 тыс. гривен), домашний кинотеатр (120 тыс. гривен) и кожаное пальто (80 тыс. гривен).

Также задекларированы часы Rolex (160 тыс. гривен), кольцо Chaumet (40 тыс. гривен), подвеска Tiffany (32 тыс. гривен), 2 картины (80 и 96 тыс. гривен), норковая шуба (24 тыс. гривен), кухонный гарнитур (96 тыс. гривен) и тепловой насос (180 тыс. гривен), которые принадлежат его жене.

Кроме того, согласно декларации, замминистра является конечным бенефициаром кипрской компании Mendongus limited.

Замминистра совместно с женой владеет земельным участком площадью 1 887 кв. м и жилым домом площадью 324,4 кв. м в Иванковичах Киевской области, а также он владеет 20% квартиры в Киеве площадью 89,6 кв. м.

В собственности дочери находится гараж 13,5 кв. м и квартира площадью 123,2 кв. м. в Киеве.

Кроме того, в его совместной собственности с женой у него находится 2 автомобиля Mercedes-Benz SL 500 (2002 год выпуска) и Volkswagen Amarok (2014 год выпуска), а у родителей - Volksvagen Touareg (2016 года выпуска).

Чернышов задекларировал наличие кредита на сумму 138 523 гривны, а также 675 тыс. гривен расходов на обучение дочери в Великобритании.

За 2015 год Чернышов задекларировал 856 903 гривен доходов.

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