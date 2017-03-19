В Ужгороде появятся новые стекляные остановки (ВИДЕО)
23.03.2017 (11:37)
В Ужгороде установят современные остановки
6 новых современных стеклянных остановок установят в Ужгороде. Такое решение приняли на заседании горисполкома.
Появятся они в местах наиболее привлекательных для рекламодателей – две на проспекте Свободы, на площади Кирилла и Мефодия и Почтовой улицах Минайская и Фединца. На боковых стенах остановок будут размещены сити-лайты с рекламой.
На заседании также принято решение уменьшить сроки восстановления дорожного покрытия после проведения земляных работ. Раньше на это давали минимум 5 дней, сейчас же минимальный срок составит двое суток. За нарушение сроков наложен штраф в размере 1700 гривен.