Закарпатские депутаты собираются поднять зарплаты медработникам

23.03.2017 (12:20)

Закарпатские депутаты хотят поднять должностные оклады медработникам

Депутаты закарпатского областного совета включили в повестку дня сессии вопрос о повышении должностных окладов медицинским работникам 1 тарифного разряда.

С соответствующим предложением выступил депутат Василий Скрип.

"После повышения "минималки" до 3200 получилось, что медсестра на Закарпатье получает такую же заработную плату, как уборщица, или дворник. Но ответственность у нее большая", - пояснил депутат.

Пока неизвестно, какой размер должностного оклада для медработников предлагают закарпатские депутат. Соответствующий проект решения пока не обнародован.

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Когда и на сколько повысят зарплаты работающим в бюджетной сфере?



