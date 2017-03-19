Закарпатские депутаты собираются поднять зарплаты медработникам

|Закарпатские депутаты хотят поднять должностные оклады медработникам
Депутаты закарпатского областного совета включили в повестку дня сессии вопрос о повышении должностных окладов медицинским работникам 1 тарифного разряда.
С соответствующим предложением выступил депутат Василий Скрип.
"После повышения "минималки" до 3200 получилось, что медсестра на Закарпатье получает такую же заработную плату, как уборщица, или дворник. Но ответственность у нее большая", - пояснил депутат.
Пока неизвестно, какой размер должностного оклада для медработников предлагают закарпатские депутат. Соответствующий проект решения пока не обнародован.
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Когда и на сколько повысят зарплаты работающим в бюджетной сфере?
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