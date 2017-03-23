В центре Киева застрелили депутата Госдумы РФ Вороненкова (ФОТО, ВИДЕО)

23.03.2017 (13:49)

В Киеве убит экс-депутат Думы Вороненков

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В центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" застрелили двух человек.Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убитый - экс-депутат госдумы РФ Денис Вороненков."Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ", - сказал Крищенко.По словам Крищенко это убийство заказное. Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления".Раненые нападающий и охранник Вороненково находятся в больнице под охраной.По словам главы СБУ Василия Грицака на месте также работает следственная группа СБУ.Пользователи соцсетей пишут, что были слышны выстрелы, много скорых. На тротуаре – двое мужчин без признаков жизни.По словам очевидцев прозвучало не менее 7 выстрелов.На месте работает следственно-оперативная группа. "За жизнь второго пострадавшего борются врачи. Говорят, на месте брошен пистолет ПМ. Валяется около 6 гильз.Также на место убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова вывехали руководители силовых ведомств."Видим сейчас место преступления, там находятся руководители силовых ведомств, главный военный прокурор Анатолий Матиос, также туда прибыл генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак", - сказал ведущий.Оперативно-следственные группы Нацполиции и СБУ продолжают осмотр места убийства.Отметим, что Вороненков и Илья Пономарев, экс-депутаты Госдумы РФ, являются свидетелями Генпрокуратуры по делу о госизмене Виктора Януковича. По данным ГПУ, закон предусматривает добавление в судебном следствии показаний Дениса Вороненкова, данных под письменный протокол.