На таможне в Закарпатье задержали "Lincoln" на дипномерах

23.03.2017 (14:57)

На КПП "Лужанка" задержали авто на дипномерах

На КПП "Лужанка" уже двое суток держат автомобиль на дипломатических номерах. А в нем ночует водитель. В закарпатской таможне данную ситуацию не комментируют, настаивая, чтобы журналисты писали запрос.

По имеющейся неофициальной информации, автомобиль марки "Lincoln" на дипломатических номерах задержали по подозрению, что за рулем авто во время пересечения границы находился гражданин, который не имеет права на вождение авто с дипломатическими номерами. Согласно украинскому законодательству, таможенники имеют право задержать авто на 5 суток для выяснения обстоятельств – имеет ли право определенное лицо, водитель, рулить этим авто, которое имеет особые преференции во время пересечения границы и не только.

В то же время, по информации, водитель авто не задержан. Однако он отказался покидать авто и уже вторые сутки там фактически ночует.

Самая большая санкция, которая может быть по итогам этого инцидента, это штраф – за то, что водитель не имел права управлять авто с дипломатическими номерами.

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