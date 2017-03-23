Василий Вовк объяснил, почему убили беглого депутата государственной думы
23.03.2017 (15:05)
На преступление киллер взял с собой украинский паспорт
Бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – это не рука ФСБ. Об этом он заявил в в эфире 112 Украина.
– Это не рука ФСБ, это не почерк ФСБ, это не метод ФСБ, это не история ФСБ. Какая политическая деятельность Вороненкова?… Вы видите в нем друга Украины? После того, как скрылся от уголовного преследования из Москвы, он должен был дать взрывные показания на Путина, Медведева, Путина, Шойгу… А он немного сказал о Януковиче, о котором нам всем и так все понятно, – сказал Василий Вовк.
Бывший работник СБУ считает, что убийство могло произойти из-за экономических разборок:
– Здесь только экономические, финансовые разборки. Почитайте его историю, то очень большая, “хорошая” криминальная история, где есть и рейдерство, и подозрение в убийстве, и много вопросов.
По словам Василия Вовка, Денис Вороненков не имеет важных показаний по делу Виктора Януковича:
– Мы смотрим на какую-нибудь никчемную историю о якобы его важности в деле Януковича. Нет там никакой важности. Политические мотивы абсолютно исключаю.
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А российский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по уголовному делу Дениса Вороненкова, рассказал Лайфу о том, что общался с бывшим депутатом за день до убийства.
— Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошёл незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность, — рассказал Отарий Кабахидзе.
Он сообщил, что недавно подал в суд на Дениса Вороненкова с требованием компенсировать причинённый ущерб.
— Хоть человек и злодей и причинил нашей семье много горя, для меня это неприятное известие, и как-то злорадствовать по этому поводу я не хочу, — подчеркнул Кабахидзе.
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На преступление убийца взял с собой украинский паспорт. Сейчас сотрудники полиции устанавливают подлинность документа. По словам генпрокурора страны Луценко, обычно киллеры не берут с собой документы, когда собираются с кем-нибудь расправиться.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киллер сейчас находится на грани смерти. Охранник Вороненкова попал в него дважды: в область груди и головы.
Комментарии
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Василий Вовк объяснил, почему убили беглого депутата государственной думы......До него значительно короче и лаконичнее выразился Глеб Жеглов: --ВОР должен сидеть в тюрьме!! или как вариант лежать в Киеве на тротуаре! Стрелок малость поторопился, надо было дождаться когда встретится с Пономаревым и ВАЛИТЬ ОБОИХ! Тут уже Путин не "отвертелся бы" тем более в дату смерти Березовского! А тут еще и Луна в Марсе и цветок на подоконнике и рубашку в воротник которой ампула с ядом была защита убийца в химчистку сдал!