Убийца экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова умер в больнице

23.03.2017 (16:22)

Убийца Вороненкова умер в больнице

В больнице умер киллер, который убил в центре Киева бывшего депутата Государственной Думы рф Дениса Вороненкова.

Впоследствии главный врач 17-й больницы Киева Николай Демин, к которой доставили стрелка, подтвердил факт его смерти. По словам Демина, над спасением убийцы работали 16 врачей.

Отмечается, что убийца умер на операционном столе.

В Генпрокуратуре уточнили, что у киллера были два ранения в область грудины и сквозной выстрел в голову, что сделало невозможным следственную работу с ним.

Как уже сообщал UA-Reporter сегодня. В центре Киева застрелили депутата Госдумы РФ Вороненкова (ФОТО, ВИДЕО)