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Убийца экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова умер в больнице

23.03.2017 (16:22)
Убийца Вороненкова умер в больнице
Убийца Вороненкова умер в больнице

В больнице умер киллер, который убил в центре Киева бывшего депутата Государственной Думы рф Дениса Вороненкова.

Впоследствии главный врач 17-й больницы Киева Николай Демин, к которой доставили стрелка, подтвердил факт его смерти. По словам Демина, над спасением убийцы работали 16 врачей.

Отмечается, что убийца умер на операционном столе.

В Генпрокуратуре уточнили, что у киллера были два ранения в область грудины и сквозной выстрел в голову, что сделало невозможным следственную работу с ним.

Как уже сообщал UA-Reporter сегодня. В центре Киева застрелили депутата Госдумы РФ Вороненкова (ФОТО, ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

23.03.2017 (16:50) / Вечерний Тель-авив

Уже установлено что на левой стороне груди киллера имеется татуировка профиля Путина а на правой Медведев в анфас!!! Самое интересное в сей трагедии это полная растерянность свидомых- вроде надо радоваться скакакть и повторять свещенную мантру -Хяроям в срало! а Порошок ещё труп не успел остыть уже обвинил Россию... короче полный туман толи радоваться толь печалится, короче молчат и ждут команды!