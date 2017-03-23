На Закарпатье проведут ревизию разрешений на пользование недрами

23.03.2017 (16:39)

В обасти 134 спецразрешений на пользование недрами

Ситуация, когда государственные структуры, предприниматели, инвесторы и другие частные лица получают через областной совет разрешения на пользование недрами и не проводят никакой деятельности, будет кардинально изменена.

Такое решение принято во время встречи в.и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Николая Бояркина с руководителями Закарпатья – председателем ОГА Геннадием Москалем и председателем облсовета Михаилом Ривисом.

– За последние годы областной совет предоставил целую кучу разрешений на пользование недрами, инвесторы обещали области как можно быстрее запустить производство и создать рабочие места, а на выходе мы видим круглый ноль, – отмечает Г.Москаль. – Один из последних примеров – Солотвинский солерудник. Это предприятие стратегического значения для Украины, для его восстановления оформлены необходимые документы, мы со своей стороны оказали полное содействие инвестору, и на этом все закончилось.

Очевидно, в области работает схема, когда под благими лозунгами практически за бесценок берется привлекательный объект, на него оформляется разрешительная документация, а далее «бизнесмен» ищет реального инвестора, чтобы продать ему готовый пакет документов и таким образом заработать. Все разрешения, которые облсовет предоставляла за последние годы, будут подняты, ревизованы, и по тем объектам, где не проводится никакой деятельности, разрешительная документация будет аннулирована через суд.

Николай Бояркин заверил руководителей Закарпатья, что будет всячески содействовать этой инициативе, предоставит весь список разрешений на пользование недрами в области и поможет осуществить их профессиональную ревизию.

Итогом трехсторонней встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве. Документ позволит оперативно обмениваться информацией в сфере недропользования, проверять работу предприятий, владеющих лицензиями на использование полезных ископаемых на Закарпатье, а местные общины будут иметь выгоду от тех недр, которые находятся на их территории.

– Сразу после подписания меморандума Госслужба выполнит один из пунктов этого документа по обмену информацией, – отметил Николай Бояркин. – Мы подготовили перечень из 102 предприятий, которые работают в регионе в рамках 134 спецразрешений на пользование недрами. Обладая информацией относительно программы работ и их сроков исполнения, сроков действия спецразрешений, областная община будет иметь возможность лично мониторить их рабочий процесс и поднимать вопрос относительно рационального использования полезных ископаемых. И это только первый шаг с нашей стороны.