Евровидение предложило транслировать выступление Самойловой в Киев из России (+ВИДЕО)
23.03.2017 (17:33)
Юлия Самойлова - учасница Евровидения-2017 от России
Европейский вещательный союз предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Юлии Самойловой, чтобы она все-таки смогла принять участие в Евровидении-2017.
Свое обновленное заявление ЕВС обнародовал 23 марта.
"Принимая во внимание, что запрет въезда в Украину может затронуть и других участников Евровидения, а также учитывая поддержку неполитического характера музыкального конкурса, ЕМС много работал, чтобы найти решение ситуации, которая сложилась.
Мы решились на беспрецедентный шаг и решили дать Первому каналу России возможность транслировать выступление Юлии Самойловой во втором полуфинале через спутник", – говорится в сообщении.
Если Россия пройдет в финал конкурса, будет принято решение.
"Такого еще никогда не было за 60-летнюю историю конкурса, но ценности инклюзивности относятся к основным на Евровидении, а нынешний лозунг – "Уважать разнообразие", поэтому было принято решение обеспечить всем 43 конкурсантам возможность принять в нем участие", – сообщают организаторы.
Раньше ЕМС заявлял, что уважает законы Украины, однако разочарована решением в отношении российской исполнительницы.
"Мы продолжаем диалог с украинской властью, чтобы добиться участия всех исполнителей в Евровидении в Киеве. Для нас крайне важно, чтобы Евровидение оставалось вне политики, поэтому в случае с запретом Юлии въезжать в Украину мы чувствовали необходимость предложить свое решение этой проблемы", – добавил супервайзер ЕВС Йон Ола Санд.
Напомним, СБУ запретила на 3 года въезд в Украину российской исполнительницы Юлии Самойловой, выбранной для участия в Евровидении-2017.
Кроме того, ведомство проверит и других зарубежных исполнителей, в частности Армянской участнице "Евровидения" Арцвик Арутунян также могут запретить въезд в Украину.
Комментарии
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С таким вокалом, только в крымнаше петь, месным люмпенам.