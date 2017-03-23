У убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника АТО

23.03.2017 (20:37)

У киллера во время операции 10 раз останавливалось сердце

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У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники."При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией ", - заявил источник.В свою очередь народный депутат Украины Антон Геращенко ранее утверждал, что киллер является гражданином Украины.Как сообщалось ранее, во время покушения телохранитель Вороненкова успел ранить нападавшего, которого экстренно отвезли в Киевскую городскую больницу номер 17, на переулке Лабораторном. Туда же перевезли и раненного охранника.Врачи делали убийце трепанацию черепа, пытаясь склеить голову, поврежденную выстрелом охранника. В ходе операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце.Киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).