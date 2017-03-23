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У убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника АТО

23.03.2017 (20:37)
У киллера во время операции 10 раз останавливалось сердце
У киллера во время операции 10 раз останавливалось сердце
У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
"При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией ", - заявил источник.
В свою очередь народный депутат Украины Антон Геращенко ранее утверждал, что киллер является гражданином Украины.
Как сообщалось ранее, во время покушения телохранитель Вороненкова успел ранить нападавшего, которого экстренно отвезли в Киевскую городскую больницу номер 17, на переулке Лабораторном. Туда же перевезли и раненного охранника.
Врачи делали убийце трепанацию черепа, пытаясь склеить голову, поврежденную выстрелом охранника. В ходе операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце.
Киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).
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Комментарии

23.03.2017 (21:33) / Вовка Козачек

Постепенно рагулей в центре стало много, и они обнаглели.

23.03.2017 (21:17) / Вечерний Тель-авив

А где рука Москвы??? Главный пиночет уже назначил - виновата Россия! И за самолет и за Вороненкова и за начало Пунической войны и и за истребление мамонтов и исчезновение динозавров!!!

23.03.2017 (21:43) / JOKER

КАЛуга витька штопаный антон.