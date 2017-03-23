Ужгородцы не губите белых лебедей! Не кормите их! (ФОТО)

23.03.2017 (21:09)

Перекармливая лебедей белым хлебом вы наносите им вред

Добрый день. Недавно услышал о новой достопримечательности Ужгорода – прилете двух белых лебедей. И сразу спешу рассказать о своих впечатлениях.

Как только мы подошли к озеру на «кирпичке» - меня охватил страх, вырубленные деревья, сожженная трава , куча мусора и пластиковых бутылок. Весь берег покрыт кусками хлеба, принесенного водой.

Пройдя чуть дальше мы увидели, как радостные мамаши достают из своих сумок хлеб и дают его своим детям. Но не крошки хлеба, и даже, не кусочки, а целые … БАТОНЫ БЕЛОГО ХЛЕБА. Весь берег озера не только в хлебе, иногда здесь встречаются яблоки, морковь, картошка и… ДОХЛАЯ РЫБА. Сама она подохла, либо ее решил скормить лебедям какой-то гурман я не знаю, но очень прошу людей, чтоб перед тем как нести еду этим двум белоснежным красавцам лебедям, почитать о них, узнать, чем они питаются.

Ведь перекармливая их белым хлебом вы наносите вред не только им но и себе. Иначе, фото в смартфоне с белыми лебедями может оказаться для них последним, написал в письме в нашу редакцию наш читатель Василий!