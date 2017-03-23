В Ужгороде грузовик на ходу потерял колесо (ФОТО)

24.03.2017 (09:07)

Грузовик без колеса заблокировал движение в Ужгороде

Сегодня утром, около 7 часов на кругу, который находится на площади им. Г.Кирпы возле вокзалов произошло дорожно-транспортное проишествие.

У автофургона, который развозит продукты, на ходу отвалилось колесо, в результате чего движение одной из полос стал невозможным.

Для упорядочения движения той полосой, которая осталась, прибыл регулировщик и таким образом удавалось пропускать автомобили с обеих сторон. Пробки удавалось избегать только благодаря незначнй количества автомобилей в раннее время.

К месту происшествия прибыл электрокар, который подставил свое плечо «безколесному» фургону. С большими потугами им вместе удалось отъехать в сторону и разблокировать полосу для движения транспорта.

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