Двое подростков обокрали новостройку в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)

24.03.2017 (10:24)

Полицейские охраны задержали в Ужгороде двух несовершеннолетних преступников

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В областном центре Закарпатья двое несовершеннолетних проникли в новостройку. Чтобы попасть к дому, ребята повредили арматурой двое дверей подвального помещения и стеклопакет входной двери.Однако они не заметили, что владелец помещения заблаговременно позаботился о безопасности своего имущества и установил сигнализацию.- Мы получили сигнал тревоги около 14 часов. Прибыли на объект. Обследовав территорию, заметили, что в дом проникли. Соблюдая меры личной безопасности, задержали одного из парней, другой успел убежать, - рассказал полицейский охраны.Однако подельнику задержанного парня недолго пришлось радоваться свободе, ведь полицейские охраны сразу передали ориентировку с его приметами другом наряда группы реагирования, который уже через 10 минут разыскал и задержал беглеца.Злоумышленниками оказались жители Ужгорода, одному из них 16 лет, а другому скоро исполнится 18. По их словам, они решились на такой поступок впервые, однако, как оказалось впоследствии, старший из парней ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.- Хотели украсть металлолом, чтобы сдать, но не получилось... Больше такого делать не будем, - заверил старший из задержанных ребят.В доме полицейские обнаружили провода, набор с инструментами, приборы для установки отопления. Со слов владельца дома, эти вещи лежали в подвале, по всей видимости, именно их подозреваемые и пытались стащить.Также владелец дома господин Сергей рассказал, что это уже не первая попытка проникновения в его квартиру.- В доме никто не живет, мы только достраиваем его. А так как наше жилье расположено достаточно удаленно от центра района и дома преимущественно никого нет, он является потенциально привлекательным для «домушников». Несколько раз нам уже выламывали дверь. Поэтому мы однажды решили установить охранную сигнализацию полиции охраны. И, как видим, не зря.На место события также было вызвано следственно-оперативную группу Ужгородского отдела ГУ НП. Сейчас по данному факту проводится дальнейшая проверка.Подробнее смотрите в видеосюжете: