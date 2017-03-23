Украинцы скупают жилье в термальных курортах Венгрии

24.03.2017 (10:36)

Хайдусобосло - термальный курорт Венгрии

В 2016 году иностранцы-инвесторы купили 3163 домов и квартир в Венгрии. Чаще всего это были граждане Китая, России и Украины. Об этом сообщает венгерский правительственный портал.

Большинство недвижимости купили китайцы (1213), они решили вкладывать инвестиции преимущественно в Будапеште. Наиболее популярными для них являются Терезварош (VI-й район) - здесь куплено 116 домов или квартир, X-й район (112) и VII-й (111) район столицы Венгрии.

Россияне - на втором месте, они купили 446 объектов недвижимости в Венгрии. Их также привлекает Будапешт (преимущественно VII и XIII). Однако больше всего российских "инвесторов" поселились на известном термальном курорте Хевиз (44).

Украинцы - третьи. Граждане Украины осуществили в Венгрии за прошлый год 231 покупку жилья. А больше всего в курортном городке с термальными бассейнами Хайдусобосло.

Как известно, иностранные граждане, которые согласились инвестировать в государственные ценные бумаги (облигации) сумму в 250 000 евро не менее, чем на пять лет имеют право получить гражданство Венгрии. А соответственно и паспорт с возможностью безвизового въезда в более чем 140 стран мира.

Венгерское правительство предоставляет иностранным инвесторам Постоянное место жительства (ПМЖ) на территории Венгрии, которое позволяет постоянно проживать, работать, учиться, пользоваться банковскими кредитами, социальными льготами, медицинской помощи, 90 – дневным пребыванием в любой стране Шенгена в безвизовом режиме.

После окончания 5 лет со статусом ПМЖ иностранец имеет право подать прошение на получение гражданства Венгрии.

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