"Украэрорух" блокирует восстановление работы ужгородского аэропорта

|Аэропорт "Ужгород"
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) отмечает, что восстановление нормальной работы Международного аэропорта «Ужгород» возможно только в случае соответствия оборудования «Украэроруха», который обслуживает аэропорт, европейским нормам.
Об этом говорится в письме руководителя EASA Патрика Ки, председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю.
– Переговоры по этому вопросу EASA ведет с «Украэрорухом» еще с 2012 года, – отмечает Г.Москаль. – За это время можно было сделать массу работы и привести оборудование к европейским нормам, но почему-то до сих пор ничего не сделано. Нам только все время обещают помочь, мы вкладываем в модернизацию аэропорта областные средства, а теперь выясняется, что за 5 лет «Украэрорух» ничего не сделал.
Мы направили в Министерство инфраструктуры Украины еще одно обращение с настоятельной просьбой откликнуться на инициативу EASA. Рано или поздно «Украэрорух» все равно вынужден будет пройти сертификацию на соответствие европейским нормам, то почему не начать ее с самой западной области?
Полный текст письма руководителя Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в Г.Москаля с украинским переводом приводится ниже.
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Комментарии
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Век бабочек недолог, но Вадим Зарицкий, пораженный их красотой, решил сохранить и дать возможность продлить эту мимолетность, показывая, что разноцветные крылышки могут ожить в других образах и на десятки лет.
http://24infobiz.ru/26-01-2017-4.php
http://cyprus5.ru/01-2017-1127.php
http://samdos.ru/11-2016-727.php