"Украэрорух" блокирует восстановление работы ужгородского аэропорта

24.03.2017 (11:38)

Аэропорт "Ужгород"

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) отмечает, что восстановление нормальной работы Международного аэропорта «Ужгород» возможно только в случае соответствия оборудования «Украэроруха», который обслуживает аэропорт, европейским нормам.

Об этом говорится в письме руководителя EASA Патрика Ки, председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю.

– Переговоры по этому вопросу EASA ведет с «Украэрорухом» еще с 2012 года, – отмечает Г.Москаль. – За это время можно было сделать массу работы и привести оборудование к европейским нормам, но почему-то до сих пор ничего не сделано. Нам только все время обещают помочь, мы вкладываем в модернизацию аэропорта областные средства, а теперь выясняется, что за 5 лет «Украэрорух» ничего не сделал.

Мы направили в Министерство инфраструктуры Украины еще одно обращение с настоятельной просьбой откликнуться на инициативу EASA. Рано или поздно «Украэрорух» все равно вынужден будет пройти сертификацию на соответствие европейским нормам, то почему не начать ее с самой западной области?

Полный текст письма руководителя Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в Г.Москаля с украинским переводом приводится ниже.

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