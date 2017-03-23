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"Украэрорух" блокирует восстановление работы ужгородского аэропорта

24.03.2017 (11:38)
Аэропорт
Аэропорт "Ужгород"

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) отмечает, что восстановление нормальной работы Международного аэропорта «Ужгород» возможно только в случае соответствия оборудования «Украэроруха», который обслуживает аэропорт, европейским нормам.

Об этом говорится в письме руководителя EASA Патрика Ки, председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю.

– Переговоры по этому вопросу EASA ведет с «Украэрорухом» еще с 2012 года, – отмечает Г.Москаль. – За это время можно было сделать массу работы и привести оборудование к европейским нормам, но почему-то до сих пор ничего не сделано. Нам только все время обещают помочь, мы вкладываем в модернизацию аэропорта областные средства, а теперь выясняется, что за 5 лет «Украэрорух» ничего не сделал.

Мы направили в Министерство инфраструктуры Украины еще одно обращение с настоятельной просьбой откликнуться на инициативу EASA. Рано или поздно «Украэрорух» все равно вынужден будет пройти сертификацию на соответствие европейским нормам, то почему не начать ее с самой западной области?

Полный текст письма руководителя Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в Г.Москаля с украинским переводом приводится ниже.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

24.03.2017 (12:30) / RaymondFlifs

Век бабочек недолог, но Вадим Зарицкий, пораженный их красотой, решил сохранить и дать возможность продлить эту мимолетность, показывая, что разноцветные крылышки могут ожить в других образах и на десятки лет.

http://24infobiz.ru/26-01-2017-4.php

http://cyprus5.ru/01-2017-1127.php

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