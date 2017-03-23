Закарпатец занимался продажей боевых гранат (ФОТО)

24.03.2017 (12:43)

Житель Закарпатья продавал боевые гранаты

Работники областного управления уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что один из жителей Перечинского района ищет покупателей для сбыта оружия, в том числе боевых гранат.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из СБУ задержали преступника 23 марта вечером в сек.Турица Перечинского района.

21-летний мужчина сбыл две боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, за которые получил 2700 гривен. Дома у задержанного во время обыска правоохранители изъяли еще одну гранату, патроны к автомату Калашникова, 4 охотничьи ножи, а также бронежилет и каску-шлем.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Каналы поступления такого арсенала оружия в преступника устанавливают оперативные работники. Относительно фигуранта дела следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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На улицах Мукачева можно свободно купить боевые гранаты (ФОТО)



