СБУ реформируют по стандартам НАТО

|СБУ ждет масштабная реформа
Вскоре Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины.
Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко.
Он отметил, что СБУ планируют реформировать с использованием НАТО.
Президент добавил, что отдельные функции СБУ постепенно передадут проч ным правоохранительным органам. В частности, говорится о расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями.
Однако Глава государства подчеркнул, что СБУ будет оставаться главным контрразведывательным ведомством Украины.
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