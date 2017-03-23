СБУ реформируют по стандартам НАТО

24.03.2017 (13:02)

СБУ ждет масштабная реформа

Вскоре Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что СБУ планируют реформировать с использованием НАТО.

Президент добавил, что отдельные функции СБУ постепенно передадут проч ным правоохранительным органам. В частности, говорится о расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями.

Однако Глава государства подчеркнул, что СБУ будет оставаться главным контрразведывательным ведомством Украины.

-

Василий Грицак: Мы стремимся создать сбалансированную спецслужбу нового образца (ВИДЕО)



