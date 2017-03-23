В Ужгороде отметили годовщину создания Нацгвардии Украины (ФОТО)

24.03.2017 (13:34)

Третью годовщину со Дня создания Нацгвардии Украины отметили в Ужгороде

Третью годовщину со Дня создания Национальной гвардии Украины отметили сегодня в Ужгороде. Торжества по этому случаю состоялись в воинской части 3002 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется на улице Айвазовского.

Поздравили военнослужащих с праздником заместители председателя Закарпатской ОГА Иван Дуран и председателя областного совета Петр Грицик, Ужгородский городской председатель Богдан Андреев, областной военный комиссар Богдан Череміський, заместитель руководителя ФСО "Динамо" Михаил Пантьо, другие почетные гости.

Участники мероприятия вспомнили тех коллег, которые встречают профессиональный праздник на передовой, фамилии многих звучали в списке награжденных сегодня. Почтили и память военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая Украину от агрессора.

"Мы высоко ценим то, что вы делаете для защиты независимости и территориальной целостности государства, - отметил в приветственном слове Богдан Андреев. - Спасибо вам за верность присяге и воинскому долгу".

Власти Ужгорода прошлого года приняла и реализовала программу по поддержке материально-технического обеспечения военных формирований, которые дислоцируются в Ужгороде, - сказал Богдан Евстафьевич и добавил, что в рамках этой программы на 2017 год уже предусмотрено 400 тысяч гривен, поэтому военные могут рассчитывать помощь и в дальнейшем.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебно-боевой деятельности Богдан Андреев вручил Грамоты Ужгородского городского совета заместителю командира 4 стрелкового батальона по тылу воинской части 3002 Западного ОТО Национальной гвардии Украины, майору Павлу Даниляку; командиру 8 стрелковой роты, капитану Леониду Ткаченко и командиру 9 патрульной роты Сергею Винярскому.

Закончились торжества Гимном Украины в исполнении нацгвардейцев.

Позже руководитель 4 стрелкового батальона Олег Конопляник провел ознакомительную экскурсию. Гостям продемонстрировали, как проходят учения военных, как работает полевая кухня, пригласили всех попробовать солдатскую еду.