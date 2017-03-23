Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 25 марта

25.03.2017 (07:58)

В Ужгорооде днем ​​облачно с прояснениями, без существенных осадков

В Закарпатской области ночью переменная облачность, днем ​​облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в горных районах области и местами на равнине на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северо-западный 7-12, на высокогорье ночью местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-3 ° тепла, днем ​​11-16 ° тепла, в горах местами 0-5 ° тепла.

Ночью и утром 25-26 марта в горной части территории области и местами на равнине, 27-28 марта - на большей части территории Закарпатской области и по г.. Ужгород, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °.

Утром небо в Ужгороде - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков. Ночью и утром на поверхности почвы заморозки 0-2 °. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем ​​12-14 ° тепла.

Восход 06:20 Закат 18:53

Температура за последние 130 лет 25 марта:

МАКС: 21.8° (1977)

МИН: -4.3° (1963)

Народный прогноз погоды: 25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского.

В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли.

Погода в Ужго