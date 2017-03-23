В сети появилось видео убийства Вороненкова (ВИДЕО)
25.03.2017 (08:21)
Момент убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова
В интернете опубликовали видео момента убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
На видео зафиксировано, как за экс-депутатом и его охранником движется человек в капюшоне, а затем вплотную стреляет в Вороненкова, а когда тот падает, - в его охранника.
На видеоролике также видно, как раненый охранник политика успевает сделать несколько выстрелов в нападающего.
Как известно, Вороненкова убили в четверг возле гостиницы "Премьер Палас", когда он шел вместе со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник получил ранения, но смог применить оружие в ответ. Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
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