В Закарпатье открыли еще одно отделение "искусственной почки"

25.03.2017 (09:00)

В Хусте открыли еще одно сателлитное «гемодиализное» отделение

Чтобы приблизить медицинскую помощь к больным с почечной недостаточностью, на Закарпатье открыли еще одно сателлитное «гемодиализное» отделение областной клинической больницы им. А. Новака – на этот раз в Хусте.

В пятницу (24.03) на официальном открытии побывали руководители области Геннадий Москаль и Михаил Ривис, председатель РГА Назарий Павлий, мэр Хуста Владимир Кащук и другие уважаемые гости.

Новое отделение расположено в реконструированном помещении Хустской стоматполиклиники. Ремонт, оснащение мебелью и холодильным оборудованием осуществили за счет средств местного бюджета, а вот аппараты «искусственной почки» (пока будут функционировать 4, но площадь здания позволит в будущем увеличить их количество до восьми) и систему водообеспечения предоставили производители – как благотворительную помощь.

– Хуст был первым городом, где в 2007 году заработала «искусственная почка», однако в 2014-м ее работу прекратили из-за проблемы системы водоотведения, – отметил на открытии Г.Москаль. – На сегодня в Хустском районе нуждаются в заместительной терапии 15 больных с хронической почечной недостаточностью, которые до сих пор должны были каждую неделю по несколько раз ездить на четырехчасовую процедуру в соседний район. В новом отделении помощь смогут получать не только они, но и часть пациентов Иршавщины. Там ее требуют 11 человек, которые доезжают в Виноградовскую и Мукачевскую больницу.

Напомним, что сателлитные «гемодиализные» центры ЗОКЛ уже функционируют в Рахове, Межгорье, Тячево, Мукачево, Виноградово. Заместительной почечной терапии в крае нуждаются 195 человек. В общем Закарпатская областная клиническая больница имеет 43 аппараты «искусственной почки» ведущих мировых производителей.

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