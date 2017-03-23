Cамые безопасные смартфоны на Android

|Google назвал самые безопасные Android-смартфоны
Компания Google опубликовала ежегодный список Android Security, где назвала самые безопасные Android-смартфоны.
Кроме Pixel и Nexus, в нем значатся и девайсы других производителей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на discover24.
Безопасность смартфона играет не маловажную роль для его владельца, так как в большинстве случаев, в гаджетах содержится важная информация и личные данные, которыми могут завладеть киберпреступники.
В прошедшем году самыми безопасными компанией Google были признаны:
• Google Pixel
• Google Pixel XL
• Nexus 5
• Nexus 5X
• Nexus 6
• Nexus 6P
• OnePlus 3
• Samsung Galaxy S7
• BQ Aquarius M5
• Vivo V3Max
• Asus Zenfone 3
• LG V20
• Sony Xperia X Compact
Компания Google сообщила, что сотрудничает с многими производителями смартфонов, постоянно повышая уровень безопасности их девайсов.
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