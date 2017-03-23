Cамые безопасные смартфоны на Android

25.03.2017 (09:25)

Google назвал самые безопасные Android-смартфоны

Компания Google опубликовала ежегодный список Android Security, где назвала самые безопасные Android-смартфоны.

Кроме Pixel и Nexus, в нем значатся и девайсы других производителей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на discover24.

Безопасность смартфона играет не маловажную роль для его владельца, так как в большинстве случаев, в гаджетах содержится важная информация и личные данные, которыми могут завладеть киберпреступники.

В прошедшем году самыми безопасными компанией Google были признаны:

• Google Pixel

• Google Pixel XL

• Nexus 5

• Nexus 5X

• Nexus 6

• Nexus 6P

• OnePlus 3

• Samsung Galaxy S7

• BQ Aquarius M5

• Vivo V3Max

• Asus Zenfone 3

• LG V20

• Sony Xperia X Compact

Компания Google сообщила, что сотрудничает с многими производителями смартфонов, постоянно повышая уровень безопасности их девайсов.

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