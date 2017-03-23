Розыск! Полиция ищет двух пропавших закарпатцев (ФОТО)

25.03.2017 (09:59)

Полиция Закарпатья разыскивает двух пропавших мужчин

Сотрудники Ужгородского отдела полиции и Мукачевского отделения разыскивают двух мужчин, о пропаже которых заявили их родственники.

Вчера, 24 марта, вечером в полицию Ужгорода обратился житель села Ракошино и сообщил о пропаже своего сына. Мужчина пояснил, что 29-летний житель села Великие Лучки поехал в областной центр Закарпатья для изготовления визы и не вернулся.

Его приметы: рост 185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, глаза голубые.

Того же дня о пропаже брата в полицию заявила жительница села Верхний Коропец Мукачевского района. Женщина сообщила, что 21 марта утром 55-летний мужчина ушел из дома и не вернулся.

Его приметы: седые волосы, рост 175-180 см, худощавого телосложения, имеет деформированный нос. В день зникненя был одет в черную куртку, синие джинсы и ботинки темного цвета.

Полиция обращается к гражданам, которые владеют любой информацией, которая может быть полезна для поиска пропавших мужчин, обращаться к Ужгородского отдела полиции и Мукачевского отделения, или по телефону «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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