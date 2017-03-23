В Ужгороде задержали мужчину, который продал гранату (ФОТО)

25.03.2017 (10:07)

Ужгородец продал гранату за 1300 гривен

Вчера, 24 марта, вечером во время проведения оперативной закупки по материалам уголовного производства на территории парка по улице Бабяка в Ужгороде задержали мужчину, который продал взрывное устройство, похожее на ручную гранату.

Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, что имеет признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

52-летний ужгородец продал гранату за 1300 гривен. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел ее на улице неподалеку от парка. Взрывное устройство направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.

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Закарпатец занимался продажей боевых гранат (ФОТО)



