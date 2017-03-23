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В Ужгороде задержали мужчину, который продал гранату (ФОТО)

25.03.2017 (10:07)
Ужгородец продал гранату за 1300 гривен
Ужгородец продал гранату за 1300 гривен

Вчера, 24 марта, вечером во время проведения оперативной закупки по материалам уголовного производства на территории парка по улице Бабяка в Ужгороде задержали мужчину, который продал взрывное устройство, похожее на ручную гранату.

Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, что имеет признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

52-летний ужгородец продал гранату за 1300 гривен. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел ее на улице неподалеку от парка. Взрывное устройство направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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