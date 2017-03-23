В Карпатах засняли опасное животное (ФОТО)

25.03.2017 (10:19)

Дикая рысь грациозно гуляет в Карпатах

Фотоловушка зоозащитников зафиксировала как дикая рысь грациозно гуляет в Карпатах, это довольно редкое и опасное животное.

Из соображений безопасности не указываются детали о месте, где было сделано фото. Отмечают только, что это в Карпатах, на высоте около 600 метров над уровнем моря, на территории национального парка. Фото в сети Фейсбук опубликовала Marina Shkvyria.

Отметим, что сейчас в Карпатах есть не более 200-300 особей рыси.

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Карпатская рысь - коварный и хитрый зверь!



