В ужгородских маршрутках введут электронные билеты

25.03.2017 (10:32)

В маршрутках Ужгорода появится система электронных билетов

Киевская фирма "КС-Мехатроникс" презентовала ужгородским перевозчикам свою систему электронных билетов, которая реализуется в городе Белая Церковь.

Об этом сообщает ужгородский городской совет.

На входе в "маршрутку" установлен валидатор, который будет фиксировать пассажира с электронным билетом. Также в автобусе сидит контроллер, чтобы проверять пассажиров, которые пользуются чужими картами (включая льготников).

Стоят электронные билеты по-разному. Самое дорогое - проехаться один раз, более дешевым будет билет на неделю, на месяц. В Белой Церкви есть и безлимитные билеты, а еще для школьников и студентов. У пенсионеров и других льготников - свои билеты (бесплатные).

В ужгородской мэрии отмечают, что систему электронных билетов в "маршрутках" введут в течение 2017 года, обобщив все предложения, которые поступают к ним.

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