Ужгород присоединится к акции "Час Земли"

25.03.2017 (11:06)

Ужгород также поддержит всемирную акцию "Час Земли"

Сегодня, 25 марта, люди и организации по всему миру в 20:30 символично выключат свет на один час, чтобы показать необходимость объединения действий ради сохранения природы нашей Планеты.

Просьба также ко всем жителям Ужгорода поддержать Час Земли и в 20:30 на час "сделать перерыв", выключить освещение, пообщаться с друзьями, семьей, выйти на прогулку, тем более, что весенняя погода этому очень способствует.

Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключат свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания стремится привлечь внимание украинцев к природного наследия и помочь природным паркам Украины.

Кампанию "Час Земли "2017" поддерживает Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство образования и науки Украины и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

По состоянию на сегодня, в акции принимают участие более 1,8 миллиардов человек из 2500 городов в 135 странах мира.

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