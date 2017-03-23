Закарпатские пограничники задержали 14 водолазов-контрабандистов (ВИДЕО, ФОТО)

25.03.2017 (18:48)

Закарпатские пограничники поймали 14 контрабандистов в гидрокостюмах

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Как сообщалось ранее, сегодня утром на Закарпатье пограничниками отдела «Деловое» Мукачевского отряда в ходе скоординированных действий с румынскими коллегами приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.Также задержали на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, гражданина Украины в гидрокостюме В дальнейшем, продолжая розыскные мероприятия, сотрудникам Госпогранслужбы удалось задержать еще 13 человек в гидрокостюмах, которые возвращались из Румынии после неудачной попытки заработать на контрабанде сигарет.Все задержанные граждане доставлены в пограничного подразделения. За незаконное пересечение государственной границы на правонарушителей составлены документы об административном правонарушении. Дело направлено в суд. Гидрокостюмы, как орудия правонарушения, изъяты до решения суда.Стоит отметить, что всего с начала года в 9 случаях задержано 25 правонарушителей в гидрокостюмах, из них 1 лицо несовершеннолетнее.