Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 26 марта

26.03.2017 (08:20)

В Ужгороде пасмурная погода, без осадков

В Закарпатской области облачно с прояснениями, в горах временами слабый мокрый снег и снег. Ночью и утром преимущественно в горных районах области на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на горных участках дорог местами гололедица.

Ветер северный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью на равнине 0-3° тепла, в горах 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах местами 4° мороза - 1° тепла.

В Ужгороде облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1-3°, днем 8-10° тепла.

Восход 06:18

Закат 18:54

Народный прогноз погоды: В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.