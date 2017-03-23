Опубликованы кадры разгона участников Марша воли в Минске (ВИДЕО)

26.03.2017 (08:46)

В Минске задержаны сотни участников Марша воли

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В столице Беларуси вчера прошла запрещенная властями акция оппозиции Марш воли, посвященная празднованию Дня воли. В марше приняли участие несколько тысяч человек. Акция завершилась беспрецедентными брутальными массовыми задержаниями оппозиционеров и журналистов.В акции приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров оппозиции и по странному маршруту.Во время задержания участников акции оппозиционеров в честь Дня Воли в Беларуси к митингующим силовики применили физическую силу.Тысячи представителей силовых ведомств вышли на улицы белорусской столицы чтобы противостоять безоружным участникам митинга. Количество задержанных, по информации СМИ Беларуси, сложно подсчитать.Аэросъемка позволяет рассмотреть в масштабе события в центре города и впечатлиться деталями. На видео с высоты птичьего полета видно, что происходило между участниками акций в Минске и правоохранителями.