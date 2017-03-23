Синевир до сих пор под покровом снега (ФОТО)

26.03.2017 (09:06)

Синевир в плену снега

Хотя в Закарпатье уже цветут фруктовые деревья, а в Ужгороде распускаются магнолии, в некоторых населенных пунктах Закарпатья зима еще не отступила.

Даже не верится, что в пределах небольшой области такое возможно, но дорога до Синевирского озера сегодня в плену снега.

Температура воздуха сейчас в Межгорье – три градуса с отметкой минус, а завтра может опуститься до девяти.

Вот такая она, Синевирская весна.

Фото Ивана Костика.

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