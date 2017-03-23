Синевир до сих пор под покровом снега (ФОТО)

|Синевир в плену снега
Хотя в Закарпатье уже цветут фруктовые деревья, а в Ужгороде распускаются магнолии, в некоторых населенных пунктах Закарпатья зима еще не отступила.
Даже не верится, что в пределах небольшой области такое возможно, но дорога до Синевирского озера сегодня в плену снега.
Температура воздуха сейчас в Межгорье – три градуса с отметкой минус, а завтра может опуститься до девяти.
Вот такая она, Синевирская весна.
Фото Ивана Костика.
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