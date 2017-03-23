Украина готова принять на Евровидении представителя от России

26.03.2017 (09:49)

Без участия России "Евровидение-2017" потеряет более 12 млн зрителей

Киев назвал условие для участия России в Евровидении, это должен быть участник или участница, у которого нет проблем с украинским законодательством. Певицу Юлию Самойлову необходимо заменить.

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", – сказал Кириленко.

Он выразил надежду, что Москва примет такие условия.

В целом ситуацию вокруг конкурса Кириленко охарактеризовал как провокацию со стороны России.

"Мы видим, что провокация с Евровидением со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", – отметил вице-премьер.

СБУ не будет пересматривать решение о запрете на въезд для Юлии Самойловой. Оно было принято согласно украинскому законодательству.

Украинская певица Руслана Лыжичко также заявила, что выдвижение Россией певицы Юлии Самойловой для участия в конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве было провокацией. Об этом победительница "Евровидения 2004" говорила на пресс-конференции в рамках Eurovision Pre-party в Риге, после чего написала в своем Facebook.

"Присутствовало большое количество международных журналистов от крупнейших изданий, пишущих на тему "Евровидения"... Конечно, ключевой вопрос касался ситуации вокруг участницы от России. Я ответила честно и искренне. Те, кто выбирали исполнителя от России, знали о законах Украины, а потому это однозначно провокация. Поэтому Украина так и отреагировала. Служба безопасности не могла в этой ситуации действовать иначе. Возможно, некоторым трудно это до конца понять, но в Украине каждый день продолжают гибнуть люди. Надеюсь, что пропаганда не перекрутит мои слова", – написала Руслана.

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