Украина готова принять на Евровидении представителя от России

|Без участия России "Евровидение-2017" потеряет более 12 млн зрителей
Киев назвал условие для участия России в Евровидении, это должен быть участник или участница, у которого нет проблем с украинским законодательством. Певицу Юлию Самойлову необходимо заменить.
Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", – сказал Кириленко.
Он выразил надежду, что Москва примет такие условия.
В целом ситуацию вокруг конкурса Кириленко охарактеризовал как провокацию со стороны России.
"Мы видим, что провокация с Евровидением со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", – отметил вице-премьер.
СБУ не будет пересматривать решение о запрете на въезд для Юлии Самойловой. Оно было принято согласно украинскому законодательству.
Украинская певица Руслана Лыжичко также заявила, что выдвижение Россией певицы Юлии Самойловой для участия в конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве было провокацией. Об этом победительница "Евровидения 2004" говорила на пресс-конференции в рамках Eurovision Pre-party в Риге, после чего написала в своем Facebook.
"Присутствовало большое количество международных журналистов от крупнейших изданий, пишущих на тему "Евровидения"... Конечно, ключевой вопрос касался ситуации вокруг участницы от России. Я ответила честно и искренне. Те, кто выбирали исполнителя от России, знали о законах Украины, а потому это однозначно провокация. Поэтому Украина так и отреагировала. Служба безопасности не могла в этой ситуации действовать иначе. Возможно, некоторым трудно это до конца понять, но в Украине каждый день продолжают гибнуть люди. Надеюсь, что пропаганда не перекрутит мои слова", – написала Руслана.
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Комментарии
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Иди на уступки придуркам?? Проще положить большой и толстый... Там или бородатой бабой надо быть или татаркой с песней в стиле полуфэнтази, на крайняк "заднеприводным", а иначе в десятку финалистов и близко не пробиться!