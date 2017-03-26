Гороскоп на неделю (27 марта - 2 апреля)

26.03.2017 (11:06)

Недельный гороскоп с 27 марта по 2 апреля

Что вам предсказывают звезды на этой неделе? Астрологический прогноз на неделю расскажет каждому Знаку Зодиака о благоприятных моментах и предостережет от необдуманных поступков. Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Особенно важно отличать реальные планы от пустой болтовни. Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей в жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при общении. Постарайтесь объективно рассчитать свои силы, не переоценивайте свои возможности. Вероятно продвижение по службе. В выходные лучше не вступать в споры и не ссориться с родственниками. Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие будут ждать ваших своевременных и мудрых советов. Постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. В среду вас может ждать острая борьба с конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете доказать себе и начальству, что имеете полное право на самостоятельные решения. Желательно не рисковать без веских причин, так как шанс на успех практически равен нулю. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, проведите время дома, отдохните.

Телец



Постарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. Проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. Доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий. В выходные придется посвятить больше времени родным, особенно детям. Вы будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Оригинальных идей у вас хоть отбавляй, а вот времени на их реализацию практически нет, так что не отказывайтесь от помощи друзей и родственников, если подобные предложения поступят. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела пойдут успешнее, если вы не будете столь принципиальны и критичны. Работы будет много, но пусть вас это не пугает. В начале недели с осторожностью отнестись к заманчивому предложению от малознакого человека. В пятницу может произойти событие, которое вас порадует. А вот в субботу берегитесь обманов и обольщений.

Близнецы



Вы можете достичь больших успехов в деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересными людьми и солидную прибыль. Ваше усердие заметят и оценят по достоинству. На этой неделе появится возможность получить дополнительную прибыль, улучшить отношения с коллегами, завести новые интересные знакомства. В понедельник стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать изящный выход из затруднительного положения. В среду чувство усталости, скорее всего, пройдет, и ваше восприятие окружающего мира изменится к лучшему. В пятницу ваши деловые качества оценят по достоинству.

Рак



Вас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и трудным путем. Станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните. Вам сопутствует удача, но могут быть незначительные трудности. Осторожно обходите препятствия, и не ищите новых. Вам помогут интуиция и чувство меры. Учитесь распознавать людей и ситуацию с первого взгляда. Ваше добросовестное отношение к работе начинает приносить ощутимые плоды. Результаты напрямую будут зависеть от вложенных сил. Отношения с родственниками станут более гармоничными. В четверг необходимая помощь друзей вам обеспечена. Пятница позволит вам проявить активность, все будет получаться, вы проявите свои организаторские способности.

Лев



Судьба подарит вам некий шанс, может быть – это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то ценное для себя. Выходные позволят вам показать себя окружающим с выигрышной стороны. От правильно выбранной стратегии и эффективности ваших действий зависит успешность этой недели. Все будет удаваться. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. Весьма удачно пройдут встречи и переговоры, поиск новой работы или жилья. Субботу посвятите отдыху и развлечениям.

Дева



Многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь вперед. Многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов. В выходные вам стоит тщательно все проанализировать и постараться исправить возможные недочеты. На этой неделе, возможно, вас пригласят участвовать в многообещающем проекте, только лучше долго не раскачиваться, так как можете потерять благосклонность госпожи Удачи. Предпримите первые шаги уже в понедельник. Во вторник и среду лучше не планировать серьезных мероприятий, зато во второй половине недели практически все дела будут удаваться с легкостью. В субботу придется потратить немало вемени на домашние дела. Воскресенье будет располагать к уединению.

Весы



Посвятите неделю размеренной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. Постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. Выходные благоприятны для личной жизни и общения с друзьями. Это позволит вам повеселиться от души и узнать много интересного. Ваши планы на этой неделе могут существенно измениться, важными станут отношения с начальником или с подчиненными. Новые знакомства могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. В понедельник, возможно, вам придется пожертвовать своими планами и амбициями в пользу коллеги или друга. В пятницу вы сможете окончательно избавиться от иллюзий и заблуждений. В субботу смело избавляйтесь от всего, что мешает вашему развитию и движению вперед.

Скорпион



Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня и для карьерного роста. Не пропустите важную информацию, она откроет новые перспективы. Лучше отказаться от поспешности, действуйте в своем ритме. Благоприятно начинать любые дела, особенно совместно с единомышленниками. В выходные ваши идеи найдут понимание у окружающих. Неделя благоприятна и прибыльна для вас практически во всех отношениях. Вам будет многое удаваться, особенно, если вы будете работать не в одиночку, а в сотрудничестве с другими - так и легче, и выгоднее. Правда, для этого придется время от времени прикусывать себе язык, чтобы не распугать партнеров своими не в меру критическими замечаниями. Можете думать об окружающих что угодно, но не оказывайте давления и избегайте в разговорах нравоучительных интонаций. Это поможет сохранить как добрые отношения с окружающими, так и ваши нервные клетки.

Стрелец



Надо приложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго и упорно откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте, начните с малого, и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места. Еще и неплохо заработаете. Лучше поступить мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все равно ни к чему хорошему не приведут. Возможно интенсивное сотрудничество в новой для вас сфере. Постарайтесь не упустить творческих и рабочих возможностей. К вам может поступить ценная и своевременная информация. Проявите свои организаторские способности. Первая половина недели позволит справиться со многими накопившимися проблемами. В выходные выбирайтесь в гости или на семейную прогулку в парк.

Козерог



Вы покажете окружающим пример выдержки и профессионализма. Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Выходные проведите в семейном кругу. Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном плане. Наиболее вероятный ее минус - возможная поломка какой-то техники, скорее всего, бытовой, но даже это не выведет вас из равновесия. В понедельник остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели. Во вторник вы будете как никогда легки на подъем, но лучше большую часть времени посвятить завершению неотложных дел. В выходные вы будете приятным собеседником, так что больше общайтесь в самых разных компаниях.

Водолей



Наступает благоприятный период для обновления. Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила заключена в магическом, подсознательном влиянии из окружающих. Не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В выходные не стоит выяснять отношения с близкими людьми. На этой неделе на первый план выйдет работа. Из ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных заданий, от вас потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними, при этом начальство может так и не оценить вашего рвения. В четверг ваша способность адекватно реагировать может значительно снизиться, поэтому будьте внимательны. Не принимайте все на веру. В пятницу вам должны легко удаваться дела, связанные с проявлением личной инициативы и предприимчивости. В субботу практически любая сфера деятельности будет вам по плечу.

Рыбы



Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным и близким. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить. Сейчас не стоит идти против общественного мнения, так как доказать большинству, что вы правы, будет очень сложно. Легче будет согласиться на не слишком устраивающий вас вариант. На работе желательно сосредоточиться на своих обязанностях. В среду, по всей видимости, предстоит энергично решать важные вопросы, улаживать возникающие проблемы. В пятницу вы можете зарекомендовать себя блестящим импровизатором. Целеустремленность позволит достичь гораздо больших результатов, чем вы предполагали.



