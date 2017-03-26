На границе в Ужгороде фуры снова стоят в очереди (ФОТО)

26.03.2017 (15:46)

На КПП "Ужгороде" опять очередь из грузовиков

Уже на протяжении нескольких прошлых недель на пункте пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе, наблюдаются большие очереди из грузовиков.

Пользователи соцсетей говорят о сотне грузовиков, которые выстроились за несколько километров от въезда в КПП "Ужгород-грузовой". Как видно на фото пользователя Александра Богданова в Facebook, фуры стоят в очереди далеко за рестораном "Киликия" в сторону выезда из города, очередь начинается возле доманинського моста.

В колонне - грузовики различной регистрации. Фуры продолжают подъезжать.

По информации очевидцев, очередь тянется на несколько километров.

Напомним, в минувшее воскресенье можно было наблюдать аналогичную картину. Того дня, в очереди до пункта пропуска "Ужгород" выстроились почти 200 грузовиков.