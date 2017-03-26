Закарпатская ОГА о венгерской автономии в Закарпатье (ВИДЕО)

26.03.2017 (18:31)

Ярослав галас прокомментировал заявление о венгерской автономии

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Заявление форума венгерских депутатов от стран Карпатского бассейна к Украине привязать трудно, поскольку она там вообще не звучит. Об этом в эфире телеканала "112" заявил пресс-секретарь губернатора Закрапаття Ярослав Галас.Он подчеркнул, что надо четко понять: венгерская диаспора расположена не только на Закарпатье."Самая мощная по численности диаспора в Румынии, полтора миллиона венгров. В Трансильвании это вообще, 6% от населения Румынии. На втором месте - словаки - 500 тысяч, 4%, на третьем - Сербия, 300 тысяч, 3% от населения страны и только на четвертом месте Украина. На Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, это 0,3% населения страны. В самом заявлении четко сказано, что чиновники хотят вынести вопрос на рассмотрение Европейского парламента, то есть он касается, в первую очередь, стран, входящих в Еврозону", - сказал Галас.Спикер также отметил, что никакой дискуссии по поводу автономии закарпатских венгров быть не может, поскольку Украина, согласно Конституции, является унитарным государством.