Истории, легенды и мистика замков Закарпатья (ФОТО)

26.03.2017 (18:46)

Невицкий замок хранит свои легенды

Не бывает "приличного" замка без своих призраков, таинственных и увлекательных рассказов. Люди веками пересказывают легенды о жестоких расправах, несчастливые истории любви, мистические совпадения и невероятные факты. На территории Закарпатской области удивительных замков много, а мистических историй о них - еще больше.





Замок Паланок, Мукачево. Одна из легенд этого замка - о создании глубокого колодца, который расположен под Старой башней. Рассказывают, что подданные князя Корятовича долбили скалу несколько лет подряд, но воды в колодце все не было. Князь пообещал мешок золота тому, кто наконец найдет воду. Перед князем появился низенький смуглый человечек, спросив, действительно ли он получит вознаграждение за найденную в скале воду. Получив утвердительный ответ, мужчина сразу же прыгнул в колодец. Послышался грохот, из глубины колодца полетели камни, в воздухе появился резкий серный запах. Потом все стихло, и из глубины появился тот же человечек, сказав, что отныне в колодце будет вода. Пообещав через три дня вернуться, он приказал приготовить к тому времени обещанный мешок с золотом.

Корятович хоть и был князем, но мешка золота у него не было. Поэтому приказал положить в маленький мешочек несколько золотых монет и отдать черту (все верили, что это - именно он), ведь не было четкого условия относительно размеров мешка.

Человечек страшно разозлился, получив такую "награду". Начал ругаться, а потом снова прыгнул в колодец. Долго он там бушевал, пугая людей громкими звуками. Говорят, и по сей день со дна колодца иногда можно услышать непонятный гул. Это свирепствует черт, но выбраться из колодца не решается, потому что ему стыдно, что так легко позволил людям себя обмануть.







Ужгородский замок. Согласно легенде, в XVII веке владельцем Ужгородского замка был венгерский рыцарь Другет. У него была юная, очень красивая дочь.

Польский магнат задумал любой получить замок. Чтобы узнать, как это сделать, он придумал хитрый план: оделся странствующим рыцарем и приехал в замок на разведку. Вечерами путешественник рассказывал хозяевам о своих приключениях в далеких краях. Слушая эти рассказы, дочь Другета влюбилась в него. А когда узнала, кто ее возлюбленный, не смогла преодолеть любовь и рассказала о том, сколько военной силы в замке и как его можно взять. А загадка была такой: существовал тайный ход, секрет которого знали только члены семьи обладателя.

Другет узнал о коварстве и нечестный гость был казнен. Не простил рыцарь и свою дочь: за измену отец приказал живой замуровать ее в крепостной стене. С тех пор каждую ночь по замку ходит призрак: это девушка никак не найдет любимого. С первыми петухами видение исчезает, чтобы назавтра в полночь снова выйти на поиски.







Невицкий замок. Об этом замке рассказывают легенды, связанные с Поганой Девой. Так назвали люди турецкую чародейку, которая якобы построила Невицкий замок, приказав примешивать к извести молоко и человеческую кровь, а всем, кто ей не поклонялся, рубила головы. Однако нашелся в окрестных селах юноша, который пообещал освободить народ от Поганой Девы, как только станет королем. Хозяин, у которого работал Иванко, только посмеялся: конечно, станешь королем - как только железо зацветет, так и станешь. С этими словами хозяин воткнул в землю палку - и она тут же проросла пышными розами. Поняв это знамение, Иванко отправился в Ужгород, где аристократы как раз выбирали короля. Поскольку они не могли прийти к согласию, решили бросить вверх золотую корону - на чью голову упадет, тот и будет королем. Однако золотая корона упала на голову Иванка. Аристократы не хотели признать королем мужика, поэтому подбрасывали корону еще трижды - и каждый раз она ложилась на голову Иванка. Когда же юноша был коронован, он выполнил свое обещание и казнил Поганую Деву.







Замок тамплиеров, Среднее. Середнянский замок не выстоял перед всеми своими владельцами и теми историческими коллизиями, что за семь столетий выпали на его судьбу. Руины крепости могли бы рассказать, например, о прекрасной и хитрющей барышне: она здесь, говорят, когда-то жила. Но даже хитрость не спасла девушку от убийцы-отца, который замуровывал людей в замковых подземельях. Кстати, закарпатцы сей день повествуют, что какие-то подземные ходы соединяли целых четыре замка Закарпатья – Ужгородский, Невицкий, Середнянский и Мукачевский.







Хустский замок. Замок был сожжен молнией, которая попала в пороховой склад. Прошлое замка связывают с самим графом Дракулой. Согласно хустским легендам, это совсем не вампир, а рыцарь, который был обезображен шрамами в боях и из-за этого прозван Драго (с румынского "бес"). Он, разбогатев на военных достижениях, выкупил Хустский замок, а по другим версиям – его потомком был трансильванский граф Дракула.

Рассказывают, что замок стоит на костях погибших строителей. Что касается привидений, то их родословная в Хустском замке ведется со времен монгольского завоевания Батыя. Один из его воевод случайно убил собственного сына. А его сестра покончила с собой от горя, и с тех пор ее призрак бродит по замку.







Замок Сент-Миклош, Чинадиево. О замке Сент-Миклош повествуют, что в его стенах нашли замурованный человеческий скелет. В средневековье люди думали, что замурованный в замковых стенах человек становится покровителем-хранителем крепости, поэтому не считали это убийством. Но гораздо более романтичная история замка связана с влюбленными – графом Имре Текели и княгиней Илоной Зрини. Именно здесь они впервые встретились и полюбили друг друга. По крайней мере, так говорят легенды, благодаря которым крепость и окрестили "замком любви".







Вышковский замок. Этот замок, которого уже нет, располагался в Вышково (деревня неподалеку от Хуста, которая известна уникальным архитектурным памятником – деревянной реформатской церковью). Он имел определенную общую черту с крепостями Хуста, Виноградова и Королева. Это был "соляной" замок – призванный охранять добычу соли на Закарпатье. Замковые легенды связаны с двенадцатью разбойниками, занявшими гору, где стояла Вышковская крепость. Издевались разбойники над крестьянами, а у одного хозяина украли дочь и забрали ее в замок. Она и кляла, и молила, и просила. И вдруг накрыла замок такая буря, что уничтожила его. Остались от крепости одни руины.



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В Закарпатье есть 13 легендарных замков (ФОТО)



