В Донбассе под Краматорском разбился украинский Ми-2, весь экипаж погиб (ФОТО)

26.03.2017 (19:38)

Под Краматорском упал украинский военный вертолет Ми-2

В районе населенного пункта Малиновка под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

«Для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба антитеррористической операции»,— уточнили в пресс-центре.

Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что пять человек погибли сегодня при крушении вертолета Ми-2.

Появились первые фото с места крушения военного вертолета под Краматорском. Их опубликовало издание "Новости Донбасса". На место падения вертолета Ми-2 прибыли машины скорой помощи, автомобили ГСЧС, работают экстренные службы.