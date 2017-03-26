Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 27 марта

27.03.2017 (05:29)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, в горах ночью местами: снег, метель, на высокогорье туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, в горах местами до 8 ° мороза, днем 9 -14 ° тепла, в горах местами 0-5 ° тепла.

Утренние облака задержатся в Ужгороде до вечера, а потом рассеятся. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:16 Закат 19:55

Утренние облака задержатся в Ужгороде до вечера, а потом рассеятся. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 27 марта:

МАКС: 20.6° (1973)

МИН: -4.5° (1966)

Народный прогноз погоды: 27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.