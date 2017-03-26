Рабинович озвучил реальную версию убийства Вороненкова

27.03.2017 (05:49)

Красные кроссовки убийцы Вороненкова указывают на след Кремля

«Я хочу рассказать тем дилетантам, которые развалили правоохранительную систему в стране, на всякий случай – если они не знают, иную версию убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова… Супруга убитого – Мария Максакова имела гражданского мужа, известного криминального авторитета, одного из ведущих воров в законе в Российской Федерации по кличке «Тюрик»… Она увезла от него детей… И многие в свое время рассказывали, что у них во взаимоотношениях не все было так уж гладко с этим… Не рассматривали такую версию?»

Об этом в прямом эфире телеканала 112-Украина в программе «Кто кому Рабинович» заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, обращаясь к следователям по делу резонансного убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ.

По словам депутата, «жаль, что наши органы не рассматривали такую версию; правда, она не ложится в вашу канву, но ложится в канву вашего бездействия».

«У нас сложилась система, при которой преступление раскрывается задолго даже до его совершения… Сразу выходят «штатные гавкальщики» — и начинают рассказывать… Сначала объявили: российский агент, потом оказалось, что у него удостоверение Нацгвардии… Потом Луценко засомневался, зачем с документом идти на преступление… Потом оказалось, что его завербовали — и он вернулся служить в армии… И все это за пять минут узнали, а до этого два года не знали! Бред какой-то, дилетантство!», — убежден парламентарий.

«В Украине последнее раскрытое преступление – это убийство Столыпина в сентябре 1911 года, а после этого – тишина… У нашей правоохранительной системы всегда одна версия. Любое преступление — Кремль, Путин… А ведь не расследованы дела по убийствам Калашникова, Бузины, Грабовского, Шеремета… На кого можно — сваливаем все на Путина… А надо конкретное преступление раскрывать!», — резюмировал Вадим Рабинович.

В центре Киева застрелили депутата Госдумы РФ Вороненкова (ФОТО, ВИДЕО)



У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.