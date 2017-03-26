Полиция ищет свидетелей обстрела дома экс-прокурора из гранатомета в Закарпатье (ФОТО)

27.03.2017 (09:14)

В Закарпатье расстреляли из гранатомета свидетеля по делу "Правого Сектора"

Сегодня, 27 марта, около 5 часов утра в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела и в дальнейшем взрыв.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили, что на дома повреждена крыша и повреждено стену возле него. Пострадавших от выстрела нет, поскольку дома никого не было. Сейчас эксперты устанавливают орудия совершения преступления.

Дом принадлежит экс-люстрованому прокурору Хустской прокуратуры и 1 заместителю Закарпатской областной прокуратуры Ивану Кайлу.

Правоохранители предположили. что дом обстреляли из гранатомета, но тубус от него пока не нашли.

Просим всех кто стал очевидцем данного происшествия или владеет какой-либо информацией, касающейся данного факта, обратиться в ближайший участок полиции или позвонить по кортким номеру «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Стреляли в главного свидетеля по делу "Правого Сектора"



